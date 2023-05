TAP: Comissão de inquérito aprova "audição imediata" de João Galamba

A comissão parlamentar de inquérito à TAP aprovou hoje a proposta da IL para a "audição imediata" do ministro João Galamba, tendo decidido também ouvir o adjunto exonerado, Frederico Pinheiro, e a chefe de gabinete do titular das Infraestruturas.

Na reunião de hoje, antes da audição da Direção-Geral do Tesouro e Finanças (DGTF), os deputados aprovaram por unanimidade um requerimento da Iniciativa Liberal (IL) para a "audição imediata do senhor ministro das Infraestruturas", antecipando a anteriormente agendada.

A IL justifica o pedido com "as notícias veiculadas por vários órgãos de comunicação social nas últimas horas, sobre a exoneração do adjunto do ministro das Infraestruturas Frederico Pinheiro, que originaram da parte deste último acusações" que o partido "considera serem de extrema gravidade", e relacionadas com o objeto a comissão de inquérito.

Na reunião de hoje foi igualmente aprovado o requerimento do PSD e do Chega para a audição de Frederico Pinheiro, bem como a chefe de gabinete de João Galamba, Maria Eugénia Cabaço, este último a pedido do Chega.