Teletrabalho vai continuar a ser obrigatório em maio

O Governo vai manter a "obrigatoriedade" do teletrabalho em maio, segundo anunciou esta quinta-feira o ministro de Estado e da Economia, Siza Vieira, no Parlamento.



"Manteremos durante todo o mês de maio a obrigatoriedade de teletrabalho. Em junho, se as condições assim o permitirem, iremos levantar gradualmente a obrigatoriedade de teletrabalho para que possamos reaprender a circular com limitações", disse o ministro.



O regime em vigor permite que os trabalhadores possam impor teletrabalho contra a obrigatoriedade das empresas, e vice-versa, desde que as funções sejam compatíveis com trabalho à distância.