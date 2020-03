Teste de Marcelo Rebelo de Sousa ao novo coronavírus deu negativo

O teste realizado ao Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, para despistar o novo coronavírus deu negativo, segundo informação avançada pela Presidência.





A decisão de entrar numa situação de "quarenta" domiciliária, preventiva, e de realizar um teste foi tomada porque uma turma da escola de Felgueiras que foi encerrada devido ao internamento de um aluno ter estado no Palácio de Belém na última terça-feira.

"Na noite passada [sábado], na sequência de ter sido internado um aluno de uma escola de Felgueiras, foi encerrada essa escola. Hoje [domingo], à tarde, foi apurado que uma turma dessa escola havia estado em Belém, na última terça-feira, no âmbito da iniciativa "Artistas no Palácio de Belém", em sessão a que assistiu o Presidente da República, tendo, no final, tirado fotografias com os alunos e professores, sem, no entanto, os ter cumprimentado um a um".

Nem o aluno ora internado, nem a sua turma estiveram em Belém. Mesmo assim, explicou a Presidêncoa, "atendendo ao que se sabe hoje [domingo] e não se sabia na terça-feira passada, apesar de não apresentar qualquer sintoma virótico, decidiu cancelar toda a sua atividade pública, que compreendia várias presenças com número elevado de portugueses, assim como a própria ida a Belém, durante as próximas duas semanas".

Segundo a nota oficial, foram iniciados "contactos com todos os que estiveram presentes na sessão de terça-feira e foi suspensa a iniciativa "Artistas no Palácio de Belém", programada para durar até ao fim do ano letivo".