Têxtil Sonix suspende produção e está a fabricar máscaras e gel desinfetante

"Temos recebido inúmeros pedidos de vários locais a solicitarem ajuda e expondo casos verdadeiramente dramáticos com necessidade de vestuário para as equipas (médicos, enfermeiros, auxiliares e bombeiros). Nesse sentido, estamos a contribuir na medida do que nos é possível, mas sabemos que todos os esforços serão insuficientes", lê-se na página de facebook da têxtil Sonix, que tem sede em Barcelos e emprega cerca de 250 pessoas.

Liderada pela empresária Conceição Dias, a Sonix decidiu suspender a produção normal e está já a fabricar equipamentos médicos, como batas e máscaras, tendo o seu departamento de nanotecnologia suspendido também as suas normais investigações, dedicando-se agora a produzir gel desinfetante.

Toda a produção destes equipamentos médicos será entregue a alguns hospitais do Norte, como os de Braga, São João e Barcelos, de onde partiram as dramáticas solicitações.

Entretanto, como "todos os esforços serão sempre insuficientes", a Sonix deixou no mesmo "post" um apelo ao empresariado têxtil: "Reforçamos o pedido a todas as empresas e profissionais têxteis que possam apoiar de qualquer forma (mão-de-obra, matérias-primas, etc.) para que seja possível minimizar estas situações e dar, dentro do possível, melhores condições a estes heróis que lutam diariamente para nos salvarem da tragédia que todos vivemos."