Tiago Fernandes despede-se de Pedro Lima: «Que vida a nossa, ainda há dias falámos e estavas tão feliz»

Pedro Lima foi encontrado morto cerca das 10 horas deste sábado na praia do Abano, em Cascais, segundo fonte da Autoridade Marítima. O ator era antigo campeão olímpico e um fervoroso adeptos do Sporting. O clube leonino já expressou condolência e o antigo treinador leonino, Tiago Fernandes, deixou uma mensagem nas redes sociais.





"Que vida a nossa.. ainda há dias falámos e estavas tão feliz e motivado, descansa em paz amigo", escreveu o treinador nas redes sociais, partilhando uma imagem com o ator na Academia do Sporting e na qual também estão Aurélio Pereira e um dos filhos do atorSegundo fonte da Autoridade Marítima, pessoas próximas do ator manifestaram de manhã, cerca das 08:20, à PSP a sua preocupação pela ausência de Pedro Lima, por causa de uma carta deixada por este, tendo a esta força de segurança alertado a Polícia Marítima e o capitão do Porto de Cascais acionado os meios de busca.Para o local foram dirigidos o piquete da Polícia Marítima, meios da estação de salva-vidas de Cascais, a que se juntaram posteriormente os bombeiros e GNR de Alcabideche, PSP de Cascais e ainda um helicóptero da Força Aérea, que sobrevoou a praia às 10:10.O corpo foi encontrado às 10:20 por elementos de uma lancha salva-vidas.No início, adiantou a fonte, foi encontrado a viatura de Pedro Lima, com os seus pertences, numa falésia, junto à praia, e depois foi descoberto o corpo do ator junto ao mar.Foi chamada uma ambulância do INEM, que recolheu o corpo do ator, tendo a Polícia Judiciária (PJ) sido deslocada para o local para tratar do expediente processual, que será enviado para o Ministério Público, explicou a fonte à Lusa.Pedro Lima estava a interpretar uma personagem na novela "Amar Demais", a ser transmitida pela TVI.A TVI já lamentou a "partida inesperada e brutal" do ator, considerando que este é um "dia chocante que abre uma tormenta de emoções e deixa um pesar enorme entre todos".Em comunicado enviado à Lusa, a TVI endereçou à família "sentidas condolências" e considerou Pedro Lima "um dos mais versáteis atores da sua geração" e "um operário desta indústria, no cinema, no teatro e na televisão", que estava "sempre disponível, sempre afável, sempre pronto para trabalhar".A relação com a TVI tinha mais de duas décadas, segundo a estação, considerando que "cuidava e afeiçoava-se de forma única às personagens" e que era "admirado pela sua simplicidade e capacidade de trabalhar em equipa".