Tiroteio em Paris faz pelo menos dois mortos e quatro feridos graves

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Pelo menos duas pessoas morreram e outras quatro ficaram estado crítico devido a um tiroteio na Rua d'Enghien, em Paris, reporta a BFM TV.Segundo aquele canal de televisão, já foi preso um suspeito e o Ministério Público francês já abriu uma investigação "sobre as acusações de homicídio, homicídio doloso e violência agravada". O homem em questão terá cerca de 60 anos.Segundo testemunhas que estavam no local e falaram com a agência de notícias francesa AFP foram disparados sete ou oito tiros que provocaram o caos.