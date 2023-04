Torneio de street basket 'Fazer Acontecer' promete animar Dia Mundial da Atividade Física

Realiza-se na próxima quinta-feira, dia 6, no Parque Infantil Florbela Espanca em Leça da Palmeira, o torneio de street basket 'Fazer Acontecer'.A iniciativa colocará frente a frente, no Dia Mundial da Atividade Física, atletas entre os 15 e os 20 anos que integram oito equipas de vários locais do concelho. Ao todo, serão disputados 15 jogos.A organização do torneio estará a cabo do curso Técnico Profissional de Desporto da Escola Secundária João Gonçalves Zarco, com o apoio da Matosinhos Sport, da Junta de Freguesia de Matosinhos-Leça e da ABP-Associação de Basket do Porto.