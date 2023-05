Totoloto: quatro apostadores acertaram numa chave que, afinal, é tão estranha como as outras

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Se é uma daquelas pessoas que não joga no Totoloto ou no Euromilhões porque "isso nunca sai" ou "só sai aos outros", o melhor é começar a mudar de ideias. Os números saem mesmo e até as sequências mais estranhas, aparentemente, também podem sair.

A verdade é que nunca os números do Totoloto foram tão falados, exceção feita à semana em que, por engano, saiu a bola com o zero e o sorteio teve de ser repetido. Desta vez não houve repetições mas a chave é tão curiosa que está toda a gente a falar disso.

Os números sorteados foram os seguintes: 1, 2, 3, 4, 6 e o suplementar foi o 7. Ou seja, só faltou o 5 para saírem as primeiras bolas em sorteio. Até a ordem de saída foi quase de sequência: 1, 2, 6, 3 e 4, com o suplementar 7 a completar a série.

Parece impossível mas é verdade, foi mesmo esta a chave e, pasme-se o leitor, essa combinação afinal não tem nada de invulgar, como confirmou a Record Lurdes Figueiral, professora de matemática. "A probabilidade de sair essa chave é exatamente a mesma de sair outra qualquer. Isto porque se trata de um sorteio, qualquer bola pode sair por isso não é uma probabilidade condicionada", começou por explicar.

Ou seja, esta chave parece invulgar por ter números seguidos, e mais ainda por serem os primeiros algarismos, mas as hipóteses de saírem em sorteio são as mesmas dos outros números. Isto é, como são 49, existem exatamente 24 milhões 789 mil e 492 de combinações possíveis.

"A questão é que não é habitual saírem tantos números seguidos mas a probabilidade é exatamente igual. Também é pouco provável uma chave sair repetida, quase podia apostar que isso nunca aconteceu, saírem os mesmos números duas vezes mas a hipótese de isso acontecer também existe", remata Lurdes Figueiral.

Conclusão: a chave 1, 2, 3, 4, 6, com o 7 como suplementar saiu pela primeira vez assim como há outras sequências que nunca saíram ou podem nunca sair. Mais curioso é o facto de quatro pessoas terem acertado na chave vencedora e terem garantido, cada um deles, mais de três milhões de euros (3.087.482,97 €, segundo o Departamento de Jogos da Santa Casa).

Estes quatro apostadores devem, muito provavelmente, fazer parte do grupo de pessoas que aposta sempre nos primeiros, nos últimos ou até nos mesmos números do sorteio anterior, na esperança de uma repetição total do sorteio - sim, há gente que acredita nessa hipótese.

Além desses, outros 12 apostadores acertaram nos cinco números, mas sem o suplementar, e vão receber um prémio de quase dois milhões de euros.