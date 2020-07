Toureiro Mário Coelho morre vítima de coronavírus aos 84 anos

Morreu este domingo o matador de touros português Mário Coelho, vítima de coronavírus. O ‘maestro’, um dos toureiros portugueses mais famosos do Mundo, tinha 84 anos.

Mário Coelho estava internado no Hospital de Vila Franca de Xira desde o dia 26 de junho, altura em que foi diagnosticado com Covid-19. Morreu pelas 4 horas deste domingo, segundo o Farpas Blogue.

O matador, natural de Vila Franca de Xira, foi homenageado em outubro do ano passado com uma estátua na sua terra natal. Foi um dos toureiros portugueses mais conhecidos, com uma carreira que o levou aos quatro cantos do Mundo. Foi amigo e confidente de inúmeras figuras célebres do século XX, como Pablo Picasso, Ernest Hemingway, Orson Welles, Audrey Hepburn ou Ava Gardner.

O toureiro era casado com Maria Helena Guerra e tinha um filho, Mário Vizeu Coelho, fruto do seu primeiro casamento com Verónica, filha do primeiro matador português Diamantino Vizeu.