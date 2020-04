A partir de maio vai voltar a ser obrigatória a validação de passes e bilhetes nos transportes públicos em Lisboa. O anúncio foi feito este domingo pela AML através de comunicado.





"Estando garantidas as devidas medidas de segurança e proteção, e no sentido de fomentar o regresso progressivo à normalidade, é reposta, a partir de maio, a obrigatoriedade das validações de títulos no serviço público de transporte rodoviário de passageiros", pode ler-se no comunicado.Todos os passageiros devem fazer-se acompanhar de um título de transporte válido, por exemplo o passe navegante, que poderá ser carregado já a partir deste domingo nos locais habituais.