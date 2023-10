Treinador de futebol em rede que fez sete roubos a prostitutas

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O grupo criminoso tinha como alvos prostitutas que faziam atendimentos em casas no Porto e Vila Nova de Gaia. Um dos suspeitos fingia ser cliente e inventava depois desculpas para abrir a porta e facilitar o acesso dos cúmplices aos apartamentos onde os encontros ocorriam. Nessas alturas, o gang agredia as mulheres e levava todo o dinheiro. Só entre junho e dezembro de 2022, os cinco homens, entre os 20 e os 29 anos, fizeram sete roubos armados, que renderam mais de 10 mil euros. Foram agora detidos pela PJ do Porto.Entre os suspeitos está um treinador de futebol, avança o ' Correio da Manhã'.