Tribunal Constitucional confirma: Sousa Cintra condenado a pagar 70 M€ a empresário brasileiro

José de Sousa Cintra, antigo presidente do Sporting, foi condenado pelo Tribunal Constitucional a pagar 70 milhões de euros a Walter Faria, um dos maiores empresários brasileiros e proprietário do grupo Petrópolis, na sequência de um negócio que remonta a 2007 e diz respeito à venda não concretrizada de duas fábricas de cerveja.Segundo noticia esta terça-feira a SIC, a referida instância, que já o tinha condenado três vezes, avançou para uma quarta decisão, desta vez definitiva, à qual acrescem juros por litigância e má-fé, que é como quem diz os sucessivos recursos apresentados pelo antigo dirigente, que já tinha vincado ao TC a impossibilidade de suprir tal dívida, sob pena de "ficar na ruína".Sousa Cintra terá, garantiu Walter Faria, apresentando falsas garantias, antes de fechar negócio com outra empresa, a AmBev – Companhia de Bebidas das Américas, no caso por 112 milhões de euros.