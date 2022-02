Tropas russas às portas de Kiev

As tropas russas estão a menos de 30 quilómeros da capital ucraniana, revelam fonte oficial da administração de Joe Biden, citada pela CNN. Durante a noite foram ouvidas explosões em Kiev e Lviv.Inteligência norte-americana acredita que o objetivo é cercar Kiev.Na última atualização, feita ao final da noite de ontem, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, registou a morte de 137 cidadãos ucranianos, soldados e civis, no primeiro dia de invasão da Ucrânia pela Rússia.O presidente ucraniano disse esta sexta-feira que apesar das sanções já anunciadas, isso não impediu os russsos de continuarem o ataque à Ucrânia, afirmando que aplicar castigos já não é uma moeda de dissuasão forte o suficiente.Zelensky lamentou que o mundo continue a ser um espectador passivo do que se passa na Ucrânia.O presidente assumiu ainda que as tropas russas se aproximam cada vez mais da capital ucraniana, Kiev, que tem estado sobre uma pareed de mísseis desde as últimas horas da noite de ontem.No seu discurso, o presidente teve ainda uma palavra para os milhares de russos que protestam contra a guerra, na Federação Russa: "Quero dizer a todos os cidadãos da Federação Russa que saíram para protestar: nós estamos a ver-vos. Significa que vocês ouviram. Significa que estão a começar a acreditar em nós. Lutem por nós. Lutem contra a guerra", apelou.Zelensy, apelou, mais uma vez, à unidade e auxílio internacional. "Defendemos a nossa liberdade, a nossa terra. Precisamos de assistência internacional eficaz. Discuti isso com Andrzej Duda [presidente polaco]. Apelo ao Bucharest Nine para a ajuda na defesa, sanções, a fazer pressão sobre o agressor. Temos que ir juntos e sentar a Rússia à mesa de negociações. Precisamos de uma coligação anti-guerra."