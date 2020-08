Tweet de Luís Figo sobre o rei Juan Carlos e Portugal causa polémica

A localização do rei emérito Juan Carlos I é ainda desconhecida, apesar de já vários locais terem sido dados como destinos certos: República Dominicana, Arábia Saudita e Portugal. Segundo a edição deste domingo o jornal espanhol 'El Mundo', o presidente português Marcelo Rebelo de Sousa, Lili Caneças e o milionário Brito e Cunha estarão a ajudar Juan Carlos a mudar-se para Cascais. E foi precisamente essa notícia que levou Luís Figo a reagir no Twitter.





Bienvenido su Majestad aquí no hay coletas!! https://t.co/vecWTg7Gec — Luís Figo (@LuisFigo) August 9, 2020

"Bem-vindo, Majestade, aqui não há 'coletas'", escreveu o antigo internacional português, referindo-se, segundo a imprensa espanhola, ao facto de Portugal não ter políticos como Pablo Iglesias, líder do Podemos e vice-presidente do governo espanhol.Luís Figo tem recorrido ao Twitter para criticar as políticas adoptadas pelo governo espanhol - coligação entre o Partido Socialista (PSOE) e o Unidas Podemos.No Twitter, muitos reagiram à publicação de Luís Figo, com mais de 3.200 comentários e mais de 10 mil partilhas, com as opiniões a dividirem-se.