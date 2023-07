Twitter impõe temporariamente limites diários para leitura de publicações

O dono do Twitter, Elon Musk, disse no sábado que a rede social impôs temporariamente limites diários no número de publicações que um utilizador pode ler, para evitar "níveis extremos de recolha de dados e manipulação do sistema".No Twitter, o empresário indicou que as "contas verificadas" podem ler até "seis mil publicações por dia", enquanto as "contas não verificadas" podem ler 600 e no caso das "novas contas não verificadas" são 300 mensagens. Limites que podem "em breve" ser elevados para oito mil, 800 e 400, respetivamente, de acordo com Musk.O anúncio não especifica se esta contagem diária de 'tweets' se aplica quando são selecionadas publicações específicas ou se abrange todas aquelas que aparecem, por exemplo, quando se percorre o ecrã principal, quando se visualizam tópicos ou analisam respostas a mensagens.