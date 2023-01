Universidade Católica promove conferência online sobre o Direito Europeu e a European Super League

No âmbito da 6.ª edição da Pós graduação em Direito do Desporto da Escola de Lisboa da Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa vai decorrer a 24 de janeiro, pelas 18h30, uma conferência online intitulada 'O Direito Europeu e a European Super League: as conclusões do Advogado Geral, de 15 de dezembro de 2022'.A sessão vai contar com a presença do professor Nuno Cunha Rodrigues, da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, e terá a moderação de José Manuel Meirim, da Escola de Lisboa da Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa.A inscrição é gratuita, sendo necessária a inscrição prévia na página da Universidade Católica Portuguesa.