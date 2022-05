Vale e Azevedo finta a Justiça e vive com milhões desviados

Um condomínio de luxo. A segurança é apertada, não há campainha, apenas um porteiro que repete que os condóminos estão fora. Não confirma sequer quem ali mora, ameaça chamar a polícia, manda outros tentar perceber porque é que nos encontramos nas imediações. Foi assim junto ao apartamento onde Vale e Azevedo vive há três anos, na Tower Bridge - Ponte da Torre - bem no centro de Londres. Onde o silêncio é a palavra de ordem, mas as janelas de grandes dimensões revelam segredos. Confirmam que Vale e Azevedo continua a morar ali, numa das zonas mais caras e com vista para o rio Tamisa. Dinheiro é o que não lhe falta, a ostentação continua a estar-lhe impregnada na pele.Leia o artigo completo no Correio da Manhã