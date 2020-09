Vale e Azevedo quer intervir na Operação Lex

João Vale e Azevedo, antigo presidente do Benfica, quer intervir no processo conhecido como "Operação Lex", que envolve o antigo juiz desembargador Rui Rangel e o presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira. Segundo informações recolhidas pela 'Sábado', Vale e Azevedo deu entrada, no passado dia 10 de setembro, com um requerimento, pedindo a sua constituição como assistente.