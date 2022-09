Vasco Palmeirim em edição especial de Record: «Que maravilha!»

«De papo para o ar, a ler o Record...»: o dia de praia perfeito para Vasco Palmeirim «De papo para o ar, a ler o Record...»: o dia de praia perfeito para Vasco Palmeirim

Durante a gala 'Quinas de Ouro', Vasco Palmeirim mostrou a sua preferência quanto à leitura de jornais desportivos. O apresentador falava do futebol de praia e, em determinado momento, explicou como é o seu dia perfeito no areal: "De papo para o ar, a ler o...". Ora, esta quinta-feira, preparámos uma capa especial para Palmeirim que o locutor da Rádio Comercial partilhou igualmente na sua página de Instagram."Na Gala Quinas de Ouro confessei que uma das coisas que mais gosto de fazer na praia é estar de papo para o ar e ler o. Hoje, ao chegar à Rádio Comercial, estava à minha espera o Tomás, gestor da marca Record, com esta surpresa: uma edição só minha. Eu. Na capa. A fazer um kamehame. Com o gang todo das Manhãs em declarações exclusivas. Que maravilha! Malta do Record: isto está mesmo especial. Obrigado. Irei guardar isto com todo o amor", pode ler-se.Obrigado nós pela preferência, Vasco!