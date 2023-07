Vice-presidente de banco russo morre após queda de 11.º andar

A vice-presidente do Loko-Bank morreu no passado dia 23 de junho após cair da janela do seu apartamento, no 11.º andar, em Moscovo, noticia o site noticioso russo Baza.Kristina Baikova, de 28 anos, encontrava-se na companhia de um homem de 34 anos, identificado apenas como Andrei, quando caiu.Segundo Andrei, Baikova pediu-lhe uma bebida e sentou-se no parapeito da janela, caindo.No ano passado, Ravil Maganov, vice-presidente da petrolífera Lukoil, morreu após cair da janela de um hospital na capital russa.