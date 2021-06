Depois da notícia de que a polícia alemã está em vias de investigar uma nova pista sobre o desaparecimento de Madeleine McCann, uma alegação de Michael Schneider, um vidente que já ajudou a polícia alemã a encontrar restos mortais de outras pessoas desaparecidas, há novos dados.





Schneider afirma que a menina foi morta horas depois de desaparecer do resort Ocean Club na Paraia da Luz, Algarve. O vidente terá dado as coordenadas exatas de onde o corpo de Maddie estará enterrado. Segundo Schneider, a menina está enterrada nove quilómetros a nordeste do resort de onde desapareceu, escreve o Correio da Manhã