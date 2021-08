Vinho armazenado no fundo do mar gera polémica na Califórnia

Começa com um mergulhador, um surfista, um enólogo e um francês que afundaram gaiolas especiais com vinho na costa de Santa Bárbara, Califórnia, na tentativa de criar a primeira adega e clube subaquático do mundo somente para membros. Só que eles fizeram isso sem autorização do Estado, perto de um local de enorme escoamento de petróleo no mar há cinco décadas. O que levou à indignação da Comissão Costeira da Califórnia, que acusou o empreendimento de violar deliberadamente a lei e ordenou que as gaiolas fossem removidas. Leia o artigo completo no 'Must'.