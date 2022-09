Vinte segredos (pouco) guardados de Isabel II

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Histórica. Icónica. A monarca que mais tempo reinou em Inglaterra, Isabel II, liderou o Reino Unido e a Commonwealth durante mais de 70 anos, ultrapassando a bisavó, a rainha Vitória, que teve o peso da coroa na cabeça (e nos ombros) durante 64 anos.Para a história, além do reinado durante alguns dos períodos mais conturbados do país, de ultrapassar crises (internas, políticas, económicas, familiares) e de deixar a sua marca num legado extenso e completo, Isabel II tornou-se em si mesma um símbolo da nobreza, da realeza global, de graça, de entrega e de dever à Coroa inglesa.Foi também a primeira monarca inglesa a viver a vida em frente às câmaras de televisão mas, inversamente, soube sempre (ou fez por saber) pôr as suas escolhas pessoais, a sua vida privada, da família real, envoltas num manto de mistério, que acabou por aguçar a curiosidade e elevar ainda mais o estatuto da rainha.São estes segredos ocultos pela sombra da coroa de Isabel II, alguns dos mais bem guardados, que o Correio da Manhã dá conta.