Voos entre Portugal e Espanha suspensos a partir desta sexta-feira

O fecho de fronteiras entre Portugal e Espanha para controlar a propagação do novo coronavírus irá iniciar-se a partir das 23h desta segunda-feira e até 15 de abril.





O comunicado diário da Direção Geral da Saúde revelou que subiu para 331 o número de casos confirmados em Portugal, mais 86 casos desde este domingo. O crescimento é de, neste momento, 35%.



Há ainda 374 casos suspeitos a aguardar resultados laboratoriais e três pessoas já recuperaram. Neste momento foram identificadas 18 cadeias de transmissão ativas em Porutgal, o que significa que são mais 18.



Lisboa e Vale do Tejo é a região com mais infetados (142), seguido da região Norte (138) A região Centro tem 31 casos e o Algarve 13. O Alentejo continua sem casos confirmados.



Já 2.203 casos testados deram negativo. No total, desde o primeiro dia de janeiro de 2020 já houve 23908 casos suspeitos, a maior parte dos quais despistados.



Em conferência de imprensa, o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, afirmou que existirão nove pontos de fronteira, onde apenas será autorizado o transporte de mercadorias, a deslocação de espanhóis ou portugueses por motivos de trabalho ou a saída de cidadãos estrangeiros que pretendam deslocar-se para outros países da União Europeia.Além destas medidas de prevenção, o ministro anunciou também que todas as ligações aéreas e ferroviárias entre Portugal e Espanha ficarão suspenso também a partir desta sexta-feira.

O coronavírus responsável pela pandemia da Covid-19 infetou cerca de 170 mil pessoas, das quais 6.500 morreram. Das pessoas infetadas em todo o mundo, mais de 75 mil recuperaram da doença.

O surto começou na China, em dezembro, e espalhou-se por mais de 140 países e territórios, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

Depois da China, que regista a maioria dos casos, a Europa tornou-se o epicentro da pandemia, com mais de 55 mil infetados e pelo menos 2.335 mortos.

A Itália com 1.809 mortos (em 24.747 casos), a Espanha com 297 mortos (8.794 casos) e a França com 127 mortos (5.423 casos) são os países mais afetados na Europa.

Face ao avanço da pandemia, vários países adotaram medidas excecionais, incluindo o regime de quarentena e o encerramento de fronteiras.