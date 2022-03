Will Smith e Chris Rock desafiados para combate de boxe que pode render... 12 milhões de euros

A cerimónia dos Óscares ficou marcada pela bofetada de Will Smith ao humorista Chris Rock , que rapidamente ganhou proporções 'astronómicas' nas redes sociais e que até já chegou... aos ringues.Isto porque, segundo o 'Mirror', o ator de Hollywood e o comediante, que fez uma piada relativa à falta de cabelo da mulher de Will Smith, foram convidados a disputar um combate de boxe no evento 'The O2', dia 30 de abril, em que receberiam 10 milhões de libras (cerca de 12 milhões de euros), num cartaz que terá como duelo principal o encontro entre Martyn Ford e Sajad Gharibi, o 'Hulk iraniano' Recorde-se que Patrice Evra, antigo jogador do Manchester United, também fará a sua estreia no boxe em breve: o inglês está a preparar-se, tal como já revelou, para o combate frente ao 'YouTuber' Adam Saleh.