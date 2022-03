Will Smith pede desculpa a Chris Rock: «O meu comportamento foi inaceitável e indesculpável»

O ator norte-americano Will Smith pediu esta segunda-feira publicamente desculpas ao humorista Chris Rock por tê-lo agredido no domingo na cerimónia dos Óscares, admitindo que passou dos limites e que o seu comportamento foi "inaceitável e indesculpável".

"A violência, em todas as formas, é venenosa e destrutiva. O meu comportamento ontem [domingo] à noite nos prémios da Academia foi inaceitável e indesculpável. Piadas às minhas custas fazem parte do meu trabalho, mas não consegui lidar com uma piada sobre a condição médica da Jaada e reagi de forma emocional", começou por escrever o ator, numa declaração escrita partilhado no Instagram.





"Quero pedir-te desculpas de forma pública, Chis. Passei dos limites e errei. Tenho vergonha e os meus atos não corresponderam ao homem que eu quero ser. A violência não tem lugar num mundo de amor e bondade. Quero também pedir desculpas à Academia, aos produtores do espectáculo, a quem assistiu e a todos os viram em todo o Mundo. Quero também pedir desculpas à família Williams Family e à minha 'família' King Richard. Estou profundamente arrependido pelo facto do meu comportamento ter manchado aquela que tem sido uma incrível jornada para todos nós", acrescentou Will Smith, numa mensagem na qual finalizou com um "ainda sou uma obra em construção".

O incidente aconteceu quando o humorista Chris Rock, que ia apresentar o Óscar de Melhor Documentário, iniciou a sua intervenção com um número de comédia, durante o qual comparou a mulher de Will Smith, a atriz Jada Pinkett-Smith - que não tem cabelo, por sofrer de uma doença autoimune -, à tenente O'Neil, "GI Jane", do filme de Ridley Scott.

Will Smith levantou-se, subiu a palco deu uma bofetada em Chris Rock e regressou ao lugar, de onde continuou a gritar: "Mantém o nome da minha mulher fora da sua 'fucking mouth'".

Em palco, Chris Rock ainda tentou minimizar a situação, mas não disfarçou o incómodo, dizendo que tinha sido um momento para "a história da televisão".

Pouco depois, Will Smith regressou a palco para receber o Óscar de Melhor Ator, e durante o discurso, em lágrimas, pediu desculpa à Academia e aos nomeados, e tentou tentando justificar o seu comportamento, sem falar diretamente da agressão ao humorista.

Na segunda-feira, a Academia de Cinema dos Estados Unidos condenou a agressão e revelou que irá analisar o caso e tirar daí as consequências.

"Iniciámos oficialmente uma análise sobre o incidente e iremos considerar possíveis ações e consequências, de acordo com os nossos regulamentos, padrões de conduta e segundo a lei da Califórnia", afirmou a academia em comunicado citado pela imprensa norte-americana.