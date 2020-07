Zindzi Mandela, filha de Nelson Mandela, morre aos 59 anos

Zindzi Mandela, filha de Nelson Mandela, morreu, esta segunda-feira, aos 59 anos, no Hospital de Joanesburgo, África do Sul.

Filha do ativista Nelson Mandela, também seguiu os caminhos do pai pela política, tendo sido temporariamente primeira-dama depois do divórcio dos pais. Zindzi Mandela era, até ao momento da sua morte, embaixadora da África do Sul, na Dinamarca, onde vivia com os quatro filhos e o marido.





Um dos filhos já reagiu à sua morte nas redes sociais.A causa da morte ainda é desconhecida.