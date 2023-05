Bose QuietComfort Earbuds II: qualidade de som extrema sem distrações

O mercado dos auscultadores está cada vez mais avançado e são inúmeras as opções de grande qualidade disponíveis. Mas há sempre umas que se destacam das demais pelas suas características premium, com pequenos detalhes que, no final de contas, fazem uma enorme diferença na qualidade do resultado final. É aí que entram os novíssimos Bose QuietComfort Earbuds II. Um modelo feito com toda a atenção ao detalhe, para que tudo seja perfeito quando estamos no nosso mundo e queremos estar ligados apenas ao que temos a tocar-nos nos ouvidos.

São vários pormenores de realce, mas há um que é impossível não referir. A tecnologia de cancelamento de ruído da marca, a Bose Acoustic Noise Cancelling, que apresenta características únicas no mercado. Um comportamento pessoal, personalizado e adaptado às preferências e necessidades de cada um. No final, o resultado é um som e uma resposta do melhor que já tivemos oportunidade de experimentar.

Fazendo nossas as palavras da Bose, esta nova tecnologia recorre a "microfones internos e externos que são capazes de monitorizar sons no ambiente e no canal auditivo e podem, em apenas uma fração de milissegundo, gerar um sinal oposto para cancelar ruídos indesejados". Na nova atualização, a tecnologia de calibração CustomTune funciona de uma forma bastante curiosa segundo a marca: um timbre é emitido para corresponder à forma única de cada canal auditivo e, quando retorna ao equipamento, é captado pelos microfones incorporados, otimizando o cancelamento de ruído e gerando o som perfeito para cada ouvido. E daí vem o som perfeito, e sem ruídos exteriores que praticamente todos nós gostaremos.

Para tornar esta promessa numa realidade, a Bose disponibiliza novas pontas de ouvido junto dos auriculares, o chamado Bose Fit Kit, que inclui três pares de pontas de silicone macias e três pares de bandas de estabilidade para personalizar o ajuste e assegurar que os auscultadores são confortáveis e se mantêm no lugar, independentemente da atividade realizada. Lá está, porque cada um de nós tem características diferentes. E as nossas orelhas não fogem a essa regra. Esse ajuste pode ser feito por sensações, mas também fazendo uso da aplicação Bose Music, que num pequeno teste nos dirá qual dos 3 ajustes é mais apropriado para termos a melhor experiência.

Além da capacidade para anular todo o ruído exterior, os Bose QuietComfort Earbuds II têm também a possibilidade de encontrar outros ajustes, quer seja para termos um ponto intermédio ou até mesmo em condições totalmente abertas ao ruído. Há até mesmo um modo alerta alerta (Bose Aware), que cria condições para que, quando alguém falar em nosso redor, o som exterior seja filtrado para que o consigamos ouvir de forma perfeitamente normal. Quase como se não tivéssemos auriculares!

Como seria de esperar, este modelo permite igualmente fazer chamadas, o que com a tecnologia aqui implementada faz que a qualidade do áudio recebido seja dos melhores que algumas vez tivemos a chance de testar. Recebido e entregue, porque os QuietComfort Earbuds II contam com quatro microfones, alguns para cancelamento de ruído e outros para captação de voz. É um trabalho de equipa que funciona na perfeição e que, no final, entrega um resultado praticamente perfeito.

Em termos de conectividade, estes auriculares são otimizados para Bluetooth 5.1, que permite uma fácil ligação aos dispositivos e também mantê-lo ligado sem desconectar ou se afastar até 9 metros. Os auscultadores são ainda certificados por IPX4, garantindo que são resistentes ao suor e salpicos de água.

Há pouco falámos da aplicação Bose Music e, antes de fecharmos, também temos de a destacar. Porque é aqui que a magia acontece. Através do acesso via telemóvel podemos adicionar modos de cancelamento de ruído personalizados adicionais ou criar um atalho para o assistente virtual nativo do telefone. Todas as características e funções podem ser ajustadas e melhoradas na aplicação, que será um recurso importante para receber eventuais updates para o aparelho.

A fechar, de destacar o facto dos QuietComfort Earbuds II são 25% mais pequenos em comparação com o modelo I e apresentam ainda uma caixa para os guardar que é 40% mais pequena do que a primeira. Outro dado a ter em conta é a duração da bateria, com uma autonomia que pode chegar até às 6 horas, com a possibilidade da própria caixa dar três cargas adicionais. Isto é, uma vez carregada a caixa, temos 24 horas de áudio garantidas!

Relativamente ao preço, aí se calhar é mesmo o único ponto negativo. São 319 euros. Mas é isso que se tem quando o produto é de qualidade extrema.