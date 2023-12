Bose QuietComfort Ultra: qualidade suprema

Bolsa de transporte permite levar os headphones para qualquer lado de forma bastante confortável



Quando falamos em qualidade de som, várias marcas nos saltam à cabeça e dificilmente uma delas não será a Bose. Há quase 60 anos a dar o melhor som aos seus consumidores, a marca norte-americana continua a inovar, lançando no mercado modelos capazes de elevar a experiência sonora a outro nível e um dos mais recentes promete dar muito que falar.Tratam-se dos novíssimos, que surgem no mercado para substituir os Noise Cancelling Headphones 700 e que se destacam desde logo pelo seu visual apelativo e também pelo conforto instantâneo, que se sente praticamente no imediato assim que os começamos a utilizar. Se tivéssemos de os apontar a uma utilização ideal, diríamos que são o companheiro perfeito para uma viagem mais longa, nomeadamente de avião. Mas já lá iremos...Comecemos pelas especificações. Os novos QuietComfort Ultra pesam somentee veem acompanhados por uma bolsa de transporte, bastante útil - com cabo USB-C para carregamento e um cabo de áudio com saída de 2,5 mm e 3,5 mm -, que pesa mais 200 gramas. No total, com bolsa e auriculares pesam menos de 500 gramas. Um bom ponto de partida, diríamos.Quando os tirámos da bolsa salta logo à vista o aspeto confortável do modelo. A bandolete é praticamente toda almofadada - excluindo ali uns escassos centímetros - e as almofadas dos auscultadores são incrivelmente confortáveis e, aparentemente, resistentes. Mas mesmo que se gastem - porque irão eventualmente ficar gastas -, estas borrachas podem ser substituídas, de forma a manter a qualidade do isolamento do ruído, mas também o bom aspeto do modelo em si.Munidos de três modos distintos de cancelamento de ruído - Quiet, Aware e Immersion -, os QuietComfort Ultra foram testados em vários ambientes, sendo os mais complicados aqueles que envolvem os transportes públicos, nomeadamente metro ou aviões. Foi aí que os testámos mais a fundo e a resposta foi incrível. Especialmente no avião, no qual conseguíamos estar ligados ao nosso som como se estivéssemos em casa, sem qualquer ruído de fundo. O que por vezes se agradece especialmente quando queremos dormir nessas viagens e temos demasiado barulho em redor. A função Immersion é também super interessante, porque com a seleção desse modo na aplicação podemos fazer com que o áudio se 'mexa' em função dos movimentos da nossa cabeça.Além da qualidade de som, estes QuietComfort Ultra contam ainda com dois microfones integrados, que permitem fazer chamadas sem qualquer problema. O som é bom, mas a verdade é que, diríamos, este recurso não é propriamente o grande trunfo destes headphones. O principal trunfo reside mesmo na qualidade do som em reprodução de músicas, filmes ou vídeojogos.Do ponto de vista dos controlos, os QuietComfort Ultra têm três pontos de ação, todos na direita, para lá do que podemos fazer no próprio dispositivo que está a dar reproduzir o áudio. São dois botões - um que funciona para ligar e desligar os headphones, mas também para emparelhar com outros dispositivos; outro para pausar a reprodução, alternar entre músicas e modos de cancelamento. Há ainda uma 'linha', que permite aumentar ou baixar o volume. Tudo muitíssimo intuitivo.Outro dado que nos agradou foi a duração da bateria. Segundo a Bose dura até 24 horas (algo que não conseguimos cronometrar, mas que nos pareceu fiável) e pode ser carregada em cerca de 3 horas. Dados que nos garantem desde logo muita autonomia e, assim que a gastemos, uma relativa rapidez na hora de voltar a carregar.Há alguns 'senãos' que temos de apontar, a começar desde logo pela ausência de uma forma de utilização do cancelamento de ruído na sua máxima plenitude quando estamos a utilizar os headphones no computador. Aí, apesar da qualidade ser bastante boa, não conseguimos 'brincar' com os diferentes modos, algo que efetivamente se agradecia quando, por exemplo, estamos a jogar ou até a ver filmes e séries. O outro ponto negativo não é propriamente um ponto negativo, mas antes algo que pode afastar os potenciais compradores: o preço. 519 euros é um valor elevado, que não está ao alcance de todas as bolsas, mas neste caso é o preço a pagar pela qualidade e mais do que provável durabilidade deste modelo, que está disponível no mercado em três cores distintas (preto, branco e 'Sandstone').A fechar a análise, falemos apenas da aplicação Bose Music, que permite de forma muito simples controlar todas as funções adicionais dos headphones. Ainda do ponto de vista da contectividade, estes QuietComfort Ultra podem ser utilizados em simultâneo em dois dispositivos, permitindo que passemos de um para o outro sem qualquer problema.