Garmin dá cor e brilho aos novos Forerunner 265 e 965

A Garmin anunciou esta quinta-feira o lançamento de dois novos relógios da família Forerunner, o 265 e o 965, os quais contam como primeiro novidade o facto de contarem com ecrãs AMOLED brilhantes. Estes dois novos modelos são os primeiros desta série a contar com este recurso visual, o que mostra a aposta da Garmin em seguir a tendência cada vez mais pronunciada no mercado.À venda por 499,99 euros, o Forerunner 265 estará disponível nas versões 265S (de 42 mm, com 24 horas de duração da bateria em modo GPS e até 15 dias em modo relógio inteligente) e 265 (de 46 mm, com 20 horas de duração da bateria no modo GPS e até 13 dias em modo relógio inteligente). Já o 965 surgirá no mercado em finais de março com um preço de lançamento de 649,99€. Conta com uma moldura de titânio leve, uma caixa de 47 mm e o ecrã AMOLED maior da Garmin de 1,4 polegadas, oferecendo até 31 horas de duração da bateria em modo GPS e até 23 días em modo relógio inteligente.Adicionalmente, a Garmin anunciou ainda que um dos novos relógios, no caso o 265, será o relógico oficial da EDP Meia Maratona de Lisboa, uma prova que contará com a conceituada marca de relógios desportivos como parceiro. O novo modelo estará disponível no espaço da Garmin na Seaside Sport Expo, que decorrerá de quinta-feira a sábado no Centro Cultural de Belém.