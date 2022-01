Garmin lança novo smartwatch multidesportivo epix

Para os entusiastas do desporto e do fitness, a Garmin apresenta epix™, um relógio multidesportivo premium com um brilhante ecrã AMOLED. Entre as suas funcionalidades incluem monitorização 24/7 de saúde e bem-estar e novas funções inteligentes e apps desportivas incorporadas. Tudo isto combinado com uma autonomia de bateria até 16 dias, permitindo aos utilizadores confiarem no relógio 24 horas por dia e prepararem-se para a sua próxima aventura.Salvador Alcover, diretor-geral da Garmin Iberia, afirmou: "Concebido para um estilo de vida ativo, o epix é um dispositivo multidesportivo versátil, concebido para proporcionar características essenciais de bem-estar, treino e recuperação na ponta dos seus dedos. Neste sentido, quaisquer que sejam os objetivos do utilizador, o epix estará presente em cada passo, fornecendo informação essencial e motivação ao longo do caminho".Desenvolvido para um uso diário, o epix combina um design robusto e materiais de primeira qualidade como safira e titânio com um ecrã sempre ativo de 1,3" AMOLED. Os controlos dos botões são acompanhados por uma nova interface de ecrã táctil de elevada capacidade de resposta que melhora a interação diária dos relógios e a navegação no mapa. Este design é acompanhado por uma duração da bateria de até 16 dias no modo smartwatch e até 42 horas no modo GPS, para que os utilizadores possam desfrutar das suas atividades e aventuras sem se preocuparem com a próxima carga.Com o epix no pulso e a sua vasta gama de funções de monitorização de saúde da Garmin 24/7, o utilizador pode obter uma compreensão mais profunda do seu bem-estar geral, incluindo: frequência cardíaca no pulso (com alertas configuráveis para leituras altas ou baixas1), monitorização da respiração e do stress, sono avançado e monitorização da energia do corpo, Body Battery™. Estas funcionalidades permitem ao utilizador acompanhar continuamente as suas estatísticas de saúde e compreender melhor o desempenho do seu corpo ao longo do dia.O dispositivo aposta no estilo de vida ativo e acompanha o atleta em todos os seus desafios com diferentes apps desportivas para treino no ginásio, ou atividades como corrida, ciclismo, escalada, golfe, surf, esqui, entre outras. Também inclui exercícios animados fáceis de seguir para yoga, pilates, cardio ou treino de força. Além disso, para adaptar o dispositivo a estas atividades, bem como a ambientes de trabalho e de escritório, o relógio conta com várias braceletes versáteis QuickFit™ disponíveis em metal, couro, nylon e silicone, que se adaptam a qualquer situação sem comprometer o estilo ou o conforto.Para garantir que o utilizador não fique sem ideias, o novo epix é capaz de sugerir sessões de treino diárias, que são personalizadas com base no nível de aptidão física do utilizador, treinos recentes, tempo de recuperação, histórico de treino e dados biométricos. Além disso, tanto para principiantes como para atletas de longa distância, o dispositivo apresenta planos de treino personalizados Garmin Coach para corridas de 5K, 10K ou meia maratona, complementados por um personal trainer virtual gratuito. O relógio também inclui uma vasta gama de características de treino avançadas, tais como PacePro™, que proporciona uma orientação dinâmica e ajustada ao ritmo durante toda a actividade, e uma resistência em tempo real que gere o esforço durante a atividade para evitar o esgotamento.O epix tem em mente os desportistas mais aventureiros e inclui uma frequência multibanda e suporte multi-GNSS para um melhor e mais preciso posicionamento GPS. O smartwatch também apresenta mapas TopoActive de todo o mundo com acesso gratuito para download via Wi-Fi. Para aqueles que preferem a neve, o epix apresenta mapas SkiView™ atualizados, que incorporam novas métricas e uma melhor visão geral da atividade. Inclui também 42.000 mapas de campos de golfe.Manter-se ligado, mesmo durante as sessões de treino, já não é um problema. O novo relógio fornece conectividade durante todo o dia e conveniência com uma gama de funções inteligentes, tais como notificações inteligentes2 para chamadas recebidas, mensagens de texto, atualizações das redes sociais e muito mais. Para aqueles que treinam ao ritmo da música, canções ou listas de reprodução3 podem ser descarregadas de serviços musicais como Spotify®, Amazon Music e Deezer. E para aqueles que querem tornar as compras mais fáceis, podem fazê-lo com a solução de pagamento contacless Garmin Pay™4.O dispositivo tem também funções inteligentes de segurança e monitorização, permitindo o envio de uma mensagem de localização em tempo real para contactos de emergência.Tirar o máximo partido de cada dia é possível com epix, o primeiro smartwatch do seu género concebido para permitir que o utilizador tenha o seu melhor desempenho sem comprometer o estilo ou a funcionalidade.: desde 899,99€ (IVA incluído)