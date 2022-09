Garmin renova oferta de smartwatches com o lançamento do Venu Sq 2

Novo mês significa novidades na Garmin. É assim que entra setembro, com o lançamento do novo Venu Sq 2, um smartwatch que se trata essencialmente de uma versão melhorada do já popular Venu Sq smartwatch, que propõe um design atrativo, confortável e leve, juntamente com características avançadas para ajudar os utilizadores a levarem um estilo de vida saudável, a manterem-se em forma e conectados.Com um design retangular, este avançado smartwatch com GPS integrado e monitor de ritmo cardíaco apresenta um ecrã táctil AMOLED de 1,4 polegadas com superfície de vidro Corning Gorilla. À sua volta, uma moldura e um invólucro de alumínio leve é preso a uma correia de silicone cambiável, confortável e durável, tornando-a rápida e fácil de personalizar e adaptar-se a cada aspeto.Com até 11 dias de duração da bateria no modo smartwatch, pode obter um verdadeiro quadro de saúde 24 horas por dia, durante toda a semana, com acompanhamento fisiológico completo e detalhado e monitorização avançada do sono, stress, energia, hidratação, respiração e mesmo do ciclo menstrual e da gravidez. Tem também mais de 25 aplicações desportivas integradas e fornece conectividade em tempo real, alertas em caso de incidentes e a possibilidade de fazer pagamentos diretamente a partir dela. E tudo isto num design atrativo, com um ecrã tátil retangular AMOLED de 1,4 polegadas com uma moldura de alumínio.Na versão Venu Music Edition, canções e listas de reprodução (incluindo Spotify, Amazon Music e Deezer) são transferidas para a memória interna para que as possa ouvir sem a necessidade de um smartphone. Basta emparelhar o relógio com auscultadores Bluetooth.269,99 euros: 299,99 euros