Hisense 65U8HQ: qualidade de topo cada vez mais acessível

Depois de termos testado a Hisense 55U7HQ por alturas do Mundial de futebol, nas últimas semanas tivemos a chance de colocar à prova outro modelo da marca chinesa, no caso a 65U8HQ. Uma smartTV enorme, de 65 polegadas, com ecrã 4K, que integra a tecnologia Mini-LED e que se destaca bastante das demais pelas suas características muito próprias, capazes de nos dar uma experiência de visualização cada vez mais imersiva e real.Munida de um ecrã com uma profundidade de cores de 8bit, com suporte para Dolby Vision HDR e HDR10+, e com tecnologia mini-LED de retroiluminação DLED, esta smartTV apresenta uma qualidade de imagem superior, com um especial destaque na forma fiável como reproduz as cores sem qualquer tipo de 'falha', nomeadamente os pretos, que aqui se apresentam ainda mais profundos. Além da qualidade do ponto de vista cinematográfico, também a experiência em ambiente desportivo é de bastante nível. Tal como quando testámos a 55U7HQ, fizemos o nosso teste também procurando colocar a televisão em conteúdos de desporto, com alto nível de movimento. A resposta foi muito positiva, tanto do ponto de vista da imagem como também do som. A taxa de atualização de 120Hz do modo Desporto acaba por dar uma resposta praticamente perfeita, tal como aquela que vemos no Modo de Jogo.Falámos há pouco do som e a verdade é que essa também é uma das grandes qualidades desta televisão. Conta com vários modos pré-definidos, que nos permitem um ajuste aos mais diversos conteúdos. Não sendo especialistas neste particular, a verdade é que ficamos bastante agradados com os resultados que nos deu a experiência de teste, muito por culpa do trabalho cada vez mais bem conseguido das tecnologias Dolby Atmos e DTS Virtual-X, que tornam o ambiente caseiro num verdadeiro cinema.Relativamente a funcionalidades inteligentes, esta smartTV vem munida de um longo rol de recursos, praticamente igual ao que tínhamos visto no modelo anterior que testámos - como Facebook, YouTube, Netflix, Disney+, Amazon Prime, FIFA TV, etc. Tudo com uma interface muito simples e bastante intuitiva. Podemos também controlar toda a televisão através da aplicação móvel, o que pode ser interessante quando temos alguma preguiça para... ir ao encontro do controlo remoto.Em relação à interfaces de ligação, todas posicionadas na traseira, esta 65U8HQ conta com quatro entradas HDMI (2 de HDMI 2.0 e 2 de HDMI2.1), duas portas USB (2.0 e 3.0), uma entrada analógica de vídeo e som, saída de som digital ótica, interface ethernet e ainda duas ligações para sintonizador RF. Tem também uma interface para cartão CI+. Relativamente a ligações 'wireless', esta smartTV permite conexão Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax tri-band e Bluetooth 5.0.Do ponto de vista das dimensões, é efetivamente uma televisão enorme, que obriga a alguma ginástica na hora de montar, mas a verdade é que o processo é bastante simples e fácil de se fazer. Basta seguir as instruções! Tem um peso considerável: 31.5 kg com a base e 26.5 kg sem a mesma. Ainda assim, é praticamente impossível montá-la e mantê-la fixa sem a base, pelo que o peso de referência são mesmos os tais 31.5.Disponível no nosso país desde o últimos meses do ano passado, a Hisense Mini-LED 65U8HQ pode ser encontrada nos principais espaços de venda com preços a rondar os 1000 euros. Está também disponível numa versão de 55 polegadas, aí bem mais barata: em torno dos 800€.