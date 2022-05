Hisense 'ataca' Mundial'2022 com a nova série TV ULED U7HQ

A menos de seis meses do arranque oficial do Mundial'2022, a Hisense apresentou esta segunda-feira a sua principal aposta para os fãs do desporto rei que mal podem esperar pelo arranque dos jogos no Qatar.Trata-se da série de TV ULED U7HQ, que entra no mercado com modelos de 65" e 55" (à venda por 849€ e 1099€, respetivamente), nos quais se destaca a tecnologia ULED da Hisense, que proporciona cores fiéis, pretos profundos e excelentes detalhes, graças ao Quantum Dot e local dimming. Complementarmente, a gama U7HQ tem suporte para jogos 4K a 120Hz, 120Hz VRR e AMD Freesync. No cerne do televisor encontramos o motor Hisense Hi-View Engine, que suporta HDR, Dolby Vision e HLG, Protocolos Dolby Vision e HLG.A inteligência artificial também desempenha um papel decisivo na U7HQ Series: AI Picture Optimisation trabalha a imagem fotograma a fotograma e ajusta a reprodução do conteúdo às condições em que este é exibido.Entre as principais características da U7HQ Series, destaque ainda para:: trata-se de um sistema de retroiluminação utilizado em televisões de gama alta. Esta tecnologia controla a intensidade dos pequenos LEDs que estão distribuídos pelo painel em blocos e permite uma reprodução de cenas de alto brilho e com contrastes poderosos.: Esta tecnologia enfatiza cores sem sacrificar a sua pureza. Por outras palavras, faculta a reprodução do conteúdo com a maior naturalidade tonal.Garante uma jogabilidade ultrasuave, com baixa latência e de alto detalhe com ALLM (Auto Low Latency Mode). Oferece VRR - tecnologia que faz variar a taxa de atualização (Hz) para otimizar reprodução de acordo com o conteúdo da fonte. Especialmente importante para os jogos de vídeo - e eARC - protocolo compatível com formatos áudio de cinema em casa, com áudio baseado em objetos, não comprimido de 5.1.A taxa de atualização do ecrã está sincronizada com a taxa de fotogramas (frame rate) das placas gráficas compatíveis, reduzindo ou eliminando artefactos visuais aos quais muitos jogadores são particularmente sensíveis. Evita assim a latência de entrada e o efeito de flickering durante as sessões de jogo.O High Dynamic Range é a tecnologia que permite variar o brilho e exibir a mais ampla gama de cores possível. A sua função é a de mostrar imagens muito brilhantes ou muito escuras com as cores mais vívidas, mas sem perder detalhes no processo e garantindo a máxima naturalidade. Existem atualmente diferentes tipos de formatos HDR. A Hisense U7HQ Series é compatível com todos elas, incluindo HDR10+, que gere metadados dinâmicos.Protocolo HDMI avançado que oferece uma maior capacidade de transmissão de dados. Enquanto a versão 2.0 pode lidar com uma transmissão de dados de 18 GBps, a 2.1 vai até 48 GBps ou, por outras palavras, a capacidade de transmitir resoluções até 10K a 120 Hz.A taxa de atualização da série U7HQ é de 120 Hz. Este argumento permite maior fluidez e nitidez de ação nas cenas de maior movimento.O VIDAA U é o sistema de televisão inteligente para as televisões Hisense. Esta plataforma destaca-se pela sua vocação para a interação natural com os utilizadores, disponibilizando conteúdos audiovisuais, serviços de todo o tipo e recursos práticos – tudo a partir de uma elegante interface. Além disso, contribuir para o ecossistema de casa inteligente. É totalmente compatível com Alexa e o Google Assistant e surpreende pela simplicidade de utilização e personalização e pela sua abrangente biblioteca de aplicações. Além disso, pode ser controlada via smartphone, para maior comodidade.