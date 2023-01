Hisense 55U7HQ: qualidade cinematográfica ao alcance de todos

São cada vez mais as opções disponíveis no mercado no que a televisões diz respeito, com a qualidade do produto final a ser também cada vez maior. Como também é o próprio tamanho dos modelos que são vistos no mercado, o que naturalmente nos dá uma visão mais ampla daquilo que estamos a observar. Um desses excelente é a Hisense 55U7HQ, um modelo que por aqui tivemos oportunidade de testar aquando do Mundial'2022. Foi a altura certa, diríamos, porque não só conseguimos ver vários jogos com uma qualidade de assinalar, como também nos permitiu tirar as dúvidas relativamente à capacidade real deste modelo. E a verdade é que não poderíamos ter ficado mais satisfeitos.Pegando precisamente no facto de a termos utilizado durante o Mundial do Qatar, foi possível também aproveitar da melhor formação a aplicação FIFA+, disponíveis em todas as televisões de última gama da Hisense, o que nos permitiu não só ver conteúdos diários vindos do Qatar como também assistir a vários documentários disponíveis na plataforma do organismo que rege o futebol mundial. Para quem é fã do desporto rei... este é logo um atributo que merece elogio e quase nos conquista por completo. Como também nos conquistou toda a qualidade da imagem em si, mercê do Painel Nativo de 120Hz, que aliado ao Modo Desporto nos fez quase sentir no meio da ação.Além do FIFA+, e tal como grande partes das televisões inteligentes que surgem no mercado, na Hisense 55U7HQ temos igualmente disponíveis as mais utilizadas aplicações de media do momento, como Netflix, Amazon Prime, YouTube, Disney+ ou Facebook Watch. É certamente uma forma mais confortável e prática de utilizar alguns recursos que provavelmente estamos mais habituados a utilizar nos nossos computadores ou tablet. Aqui temos tudo à distância de um ecrã remoto. Assim. Simples.A simplicidade acaba aí, porque tudo o resto é complexo. Complexo no bom sentido. Porque a qualidade da imagem é de topo, as cores apresentadas são excecionais e o contraste impressiona. O movimento, especialmente em 4K, apresenta um detalhe incrivelmente nítido, sem qualquer tipo de 'arrasto'. E já que falamos de 'arrasto', vamos já lançar o isco aos gamers, que têm aqui uma opção a ter em conta para as suas noitadas de jogo. O Full Array Local Dimming PRO e o Full Array Local Dimming dão uma imagem precisa no mais brilhante e no mais escuro e a frequência de emissão promete uma experiência de elevada qualidade.Como de elevada qualidade é também a qualidade do som, algo especialmente importante para quem quer ver uma série ou um filme com uma real experiência de cinema. Aqui temos tudo para tal. Basta criar o (resto do) ambiente.Com 55 polegadas, esta Smart TV da Hisense pesa pouco mais de 15 quilos já com a sua base. Sem a base o peso reduz-se aos 14,4 quilos, mas a verdade é que a utilização sem este acessório é praticamente impossível. Está à venda no nosso país com preços em torno dos 600 euros.