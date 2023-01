HP 4K HDR HP U28: o monitor que pensávamos não precisar

A pandemia de Covid-19 mudou várias rotinas nas nossas vidas e tornou o teletrabalho como algo cada vez mais praticado um pouco por todo o país - e mundo. Isso fez também com que outros tipos de acessórios fossem necessários nas nossas casas. Muitos deles sabíamos que necessitávamos - e investimos neles -, mas outros foram uma espécie de descoberta com o passar do tempo. Para quem trabalha com um portátil desde sempre em ambiente caseiro, com necessidade de ter acesso a várias fontes de informação, ter tido a possibilidade de testar o monitor 4K HDR HP U28 da HP nas últimas semanas mostrou-nos isso mesmo. Um monitor deste tipo era aquilo que nos faltava!Com 28 polegadas (71,12 cm), a sua dimensão dá-nos desde logo a capacidade de ampliar o nosso raio de ação com aquilo que temos no portátil, através da ligação através das várias portas disponíveis. No caso atrás do cabo HMDI, mas neste portátil temos ainda três Portas SuperSpeed USB Type-A e uma porta USB Type-C SuperSpeed, com débito binário de 5 Gbps. Isso faz com que em termos de ligações estejamos praticamente cobertos em tudo.Voltando ao trabalho propriamente dito, porque foi isso que mais fizemos recorrendo a este monitor, a qualidade da imagem e a resposta foram dos pontos que mais nos impressionaram. A HP promete "qualidade cinematográfica", mercê da definição 4K, e a verdade é que é mesmo isso que temos que neste ecrã plano. Outro ponto que nos agradou foi facto de este monitor estar claramente pensado para ser utilizado em ambiente profissional, mas sempre com a possibilidade de ser personalizado e organizado à nossa maneira. É possível subir e descer para ficar na melhor posição para o nosso olhar, mas também podemos rodá-lo para, por exemplo, mostrar o que temos no ecrã a quem estiver ao nosso lado. Neste aspeto, o ângulo máximo de rotação é de 35°.Com capacidade para suportar resoluções desde os 640 x 480 aos 3840 x 2160, o Monitor 4K HDR HP U28 da HP pesa cerca de 6,35 quilos com o suporte de apoio na mesa. Não possui quaisquer elementos externos, com câmara, microfone ou altifalantes, algo que, provavelmente, para outros utilizadores faria falta. Para nós... nem por isso!À venda em várias lojas do nosso país, o preço do 4K HDR HP U28 ronda os 400 euros.