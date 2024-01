Huawei anuncia novidades a triplicar

A Huawei começa a terceira semana de 2024 com novidades a triplicar, com a chegada do MatePad Pro 13.2’’, do MateBook D16 e ainda dos auriculares FreeClip. Modelos que chegam para reforçar uma aposta cada vez mais forte da marca chinesa em colocar no mercado modelos para todas as necessidades e públicos.- disponível no lançamento por 999,90€ - é o mais recente tablet da marca, destacando-se por ser mais leve (580 g) e mais fino (tem apenas 5,5mm de espessura) com um ecrã OLED flexível de 13.2 polegadas. Ferramenta pensada para auxiliar os criadores digitais, traz dois novos acessórios (a HUAWEI M-Pencil de terceira geração e o teclado amovível HUAWEI Smart Magnetic) e conta com a funcionalidade Multi-Window, que torna possível usufruir de uma experiência de utilização semelhante à de um computador portátil e realizar diversas tarefas em simultâneo. Surge munido do sistema HUAWEI SOUND, com a promessa de uma experiência de som envolvente e de alta qualidade com redução de ruído.Quanto ao- disponível por 999,90€ - é um computador portátil leve, com um desempenho rápido e fluido. Dispõe de um processador de última geração, um ecrã de 16 polegadas e uma bateria de 70W, ideal tanto para trabalhar ou estudar. Surge equipado com um poderoso processador Intel® Core™ i9 de 13ª Geração, Performance Mode, Super Turbo e a tecnologia Dual Shark Fin Fan, que melhora a eficiência e evita bloqueios. Estas características, aliadas a uma bateria de 70Wh, permitem que o utilizador possa realizar diversas tarefas em simultâneo, como programar, editar vídeos e ilustrar, em qualquer altura e em qualquer lugar.Primeiro computador portátil do mundo a obter a certificação de capacidade de sinal Wi-Fi da SGS (Société Générale de Surveillance) com uma pontuação de cinco estrelas, o MateBook D16 possui um grande ecrã de 16 polegadas e um rácio de ecrã-corpo de até 90%, tem um corpo metálico com apenas 17mm de espessura, pesa 1,68 kg e distingue-se pela sua dobradiça de 180°, que o torna flexível e fácil de transportar. Relativamente ao teclado (espanhol), possui um mecanismo key travel de apenas 1,5mm de altura e oferece um clique suave.Quanto aos(199,90€ com oferta da HUAWEI Band 8), tratam-se de uns auriculares open-ear, com design irreverente aliado a elevada qualidade de áudio. Disponíveis em preto, cada auricular pesa apenas 5,6g e asseguram até 8 horas de reprodução de música e 5 horas de chamadas. Além disso, quando utilizado o estojo de carregamento, oferecem até 36 horas de autonomia. Contam com a classificação IP54 relativa a resistência à água e ao suor e são compatíveis com a funcionalidade SuperDispositivo da Huawei, que possibilita a conexão simultânea com dois dispositivos.