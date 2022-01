Huawei aposta forte com o lançamento do P50 Pro e P50 Pocket

Duas novidades de uma vez só. A Huawei apresentou esta quarta-feira as suas mais recentes apostas, com o anúncio do lançamento do novíssimo P50 Pro e ainda do P50 Pocket. Dois modelos distintos, com públicos alvo diferentes, mas que mantêm a aposta firme da marca chinesa em elevar a qualidade no segmento em questão. São eles o P50 Pro e o P50 Pocket, dois modelos que prometem dar muito que falar nos próximos tempos.Ambos arrancam a campanha de pré-compras na quinta-feira (27 de janeiro), o primeiro com o preço de lançamento de 1.249,99€ com oferta dos auriculares sem fios Huawei Freebuds Studio (avaliados em 349.99€); o segundo a 1699.99€, com oferta dos auriculares sem fios Huawei Freebuds Lipstick (249.99€). Ambas as campanhas de pré-compra duram até 9 de fevereiro, na véspera do lançamento oficial do modelo em loja.Mais recente adição à sua icónica linha de smartphones da Huawei P Series, o P50 Pro vem dar continuidade à lendária história da fotografia da Huawei, cada geração representa o auge da estética tecnológica e da fotografia inteligente. O Huawei P50 Pro regressa à filosofia que o situam no coração da fotografia premium, com a câmara Ethos True to Life e o revolucionário Huawei XD Optics, que garante uma experiência de câmara renovada.O Huawei P50 Pro continua a impulsionar a fotografia, inaugurando uma nova era da Huawei Image. Com as funcionalidades avançadas Huawei XD Optics e o motor de imagem XD Fusion Pro, incorporadas no sistema da câmara de matriz dupla, os utilizadores podem desfrutar de fotografias True-Chroma, nitidez perfeita, uma gama dinâmica mais elevada e capacidades de fotografia inteligente melhoradas. O design clássico da câmara combina a forma e funcionalidade num icónico anel duplo. Alimentado pela interface Huawei EMUI 12, o software do Huawei P50 Pro traz um novo modo de interação, centrado no utilizador.Com um ecrã maior e uma maior autonomia da bateria, mas ao mesmo tempo ainda mais leve e mais fino que as gerações anteriores, o P50 Pro tem um ecrã de vidro 3D curvo, com uma única câmara de punção discreta no centro superior do ecrã, assegurando uma experiência de visualização mais imersiva. Em termos de cores suporta toda a gama de cores P3 para proporcionar tons precisos e fidedignos. No total, são suportadas até 1,07 mil milhões de cores, oferecendo um verdadeiro HDR para mostrar a vibração do mundo. Com uma taxa de atualização de até 120Hz e uma taxa de amostragem tátil de 300Hz, os utilizadores podem também desfrutar de uma experiência fluida e reativa. O Huawei P50 Pro tem certificação IP68 para resistência ao pó e à água, e altifalantes stereo duplos.No que à câmara diz respeito, o P50 Pro apresenta o sistema de Câmara de Matriz Dupla, que promete imagens de excelente qualidade com extrema clareza e alta gama dinâmica. Equilibrando as capacidades de múltiplas lentes, sensor de 10 canais de espetro múltiplo, Huawei XD Optics, Motor de Imagem XD Fusion Pro e outras inovações, o sistema de Câmara de Matriz Dupla promete capacidades de fotografia incríveis. O motor de imagem XD Fusion, que a Huawei estreou com a série Huawei P40, proporciona uma experiência fotográfica de alta definição. Com o Huawei P50 Pro, a Huawei lança o novo XD Fusion Pro, uma solução melhorada que incorpora um novo sistema de filtro de Super Cor, motor de Imagem True-Chroma e tecnologia Super HDR para aperfeiçoar, significativamente, o detalhe, a cor e a gama dinâmica.Desenhado para permitir que os consumidores explorem a interseção da estética tecnológica com a fotografia inteligente, o Huawei P50 Pocket surge para definir um novo padrão no design industrial dos smartphones. Numa edição especial, a Huawei juntou forças à proeminente designer de alta costura Iris Van Herpen, numa colaboração intersectorial, e, assim, surgiu o Huawei P50 Pocket Premium Edition.O mais recente smartphone da marca leva a Huawei Image a novas dimensões com o motor de imagem melhorado Huawei XD Fusion Pro, que agora suporta a tecnologia de imagem Ultra Spectrum. O novo desenho das dobradiças permite uma utilização do smartphone sem que se note o vinco. A experiência geral do utilizador foi melhorada, com o ecrã principal a oferecer um ecrã normal de um smartphone e o ecrã exterior a apresentar novas formas de interação dos consumidores com o dispositivo.Apresenta a nova geração de dobradiças multidimensionais e o desenho de elevação multidimensional, permitindo que consiga ter uma dobradiça sem costura, o que o torna num smartphone ainda mais elegante. O ecrã principal de 6,9 polegadas, oferece uma experiência de visualização imersiva com imagens detalhadas e suaves. Além disso, sendo um ecrã de 21:9, tem uma perspetiva incrivelmente ampla, perfeita para conteúdos cinematográficos. O ecrã inteligente exterior permite aceder facilmente a notificações, calendário, agenda, câmara, mapas e muito mais de forma rápida e fácil, sem necessidade de abrir o dispositivo.O Huawei P50 Pocket também adota o design de anel duplo, assinatura da Huawei P50 Series, com um anel que contém o módulo da câmara e outro com o ecrã inteligente exterior. O novo flasghip da Huawei dobra-se perfeitamente num corpo ultrafino e leve. Quando aberto oferece uma densidade de pixels de 442ppi e suporta 1,07 mil milhões de cores e a ampla gama de cores P3 – proporcionando uma autenticidade de cores incrível e uma qualidade de imagem impecável. O ecrã suporta uma taxa de atualização de até 120Hz, bem como uma taxa de amostragem táctil de 300Hz. Além disso, o suporte de escurecimento PWM de alta frequência de 1440Hz assegura que os olhos dos utilizadores estejam sempre protegidos.No que à câmara principal diz respeito, o P50 Pocket conta com a Matriz de Câmara Ultra-Spectrum, que inclui uma câmara True-Chroma de 40MP, uma câmara Ultra Grande Angular de 13MP, uma câmara Ultra Spectrum de 32MP, um sensor Multi-Spectrum de 10 canais e um iluminador Ultra Spectrum. Construída sobre os alicerces da tecnologia de câmara sólida dos dispositivos anteriores da Huawei P Series, a Matriz de Câmara Ultra-Spectrum tem ainda melhor capacidade de reprodução de imagem, permitindo que o Huawei P50 Pocket capte ainda mais detalhes matizados e produza imagens ainda mais claras. A Câmara Ultra Spectrum está incorporada no motor de imagem Huawei XD Fusion Pro para fornecer imagens com maior profundidade e camadas na moldura para uma melhor experiência fotográfica.Em relação ecrã exterior, suporta a exibição de notificações, agenda, calendário, música, tempo, entre outras funcionalidades. Para que os utilizadores possam personalizar a sua experiência de interação com este ecrã está disponível uma variada gama de temas vibrantes e que se podem adaptar a diferentes tipos de utilizadores. O conteúdo e os serviços fluem sem problemas entre ambos os ecrãs e os utilizadores podem até aceder à câmara a partir do ecrã exterior. O Petal Maps também está disponível neste pequeno ecrã, oferecendo uma navegação sem falhas com mais de 260 milhões de pontos de interesse e mais de 40 idiomas de transmissão de navegação integrados no serviço.