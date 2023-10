Huawei FreeBuds Pro 3 chegam a Portugal com promessa de experiência de nível superior

Quando a Huawei apresentou os novos FreeBuds Pro 3, a promessa feita era bem arrojada, já que se prometia uma qualidade de som nunca vista em auriculares deste tipo, com uma experiência de áudio premium. Duas semanas depois de testes diários em várias condições, percebemos que a marca chinesa não estava a exagerar. Estes auriculares são mesmo um incrível passo em frente no que ao som, qualidade e comodidade diz respeito.À venda no nosso país a partir desta quarta-feira, por 199,9 euros - em três cores – branco, verde e prateado -, os novos FreeBuds Pro 3 destacam-se em praticamente tudo aquilo que já distinguia os seus antecessores (os FreeBuds Pro 2), mas acrescentam um cancelamento ativo de ruído com um desempenho soberbo. Curiosamente, os auriculares chegaram-nos antes de uma longa viagem de avião, o que nos permitiu efetivamente testá-los nessas condições sempre complicadas. Aí foi quase como se estivéssemos num mundo à parte. O dispositivo consegue automaticamente interpretar o ambiente em que estamos inseridos e, de forma automática, adapta as condições de som para o momento. Para tal, tínhamos ativo o modo cancelamento de ruído "Dinâmico", que de imediato percebeu que estávamos num avião.Tudo isto com uma qualidade de som surpreendente, graças ao sistema de som Hi-Res Dual Driver, que proporciona uma experiência auditiva superior e realista. Em relação à qualidade das chamadas, notámos uma nitidez superior, com a Huawei a apontar uma melhoria de captação de voz 2,5 vezes superior em comparação com os Huawei FreeBuds Pro 2.A bateria, bem ao que estamos habituados na Huawei, é de longuíssima duração, tendo-nos permitido praticamente fazer toda essa viagem (de mais de 9 horas) a utilizá-los. O processo de carregamento também é bastante rápido e, ao colocar os auriculares na caixa, rapidamente voltamos a ter carga máxima. Por fim, de notar o baixíssimo peso destes auriculares, com somente 5,8 gramas.