Huawei FreeClip: os novos preferidos para aquelas corridas matinais

FreeClip são pequenos e incrivelmente leves



Discretos e de fixação praticamente perfeita

Quando vimos pela primeira vez os Huawei FreeClip , ficamos genuinamente entusiasmados e curiosos com o produto. Tanto pela proposta arrojada, mas também pelo próprio design inovador e único. Quando os recebemos na nossa redação, mais intrigados ficamos. De tal forma que, ao primeiro momento de uso... nem sabíamos bem como é que os iríamos colocar. Depois de um momento inicial algo confuso, lá conseguimos entender o procedimento e, a partir daí, foi uma viagem incrível que, sinceramente, não esperávamos viver.Como habitual, este nosso teste foi feito tanto ambiente de lifestyle, como também em uso no âmbito desportivo, nomeadamente corrida, para também o enquadrarmos no nosso Record Running . E foi neste último aspeto que tivemos provavelmente a melhor experiência desde que por aqui fazemos testes de auriculares - e já foram muitos!Tudo porque o formato vanguardista deste modelo, que quando colocado mais parece um brinco - ultraleve, com cerca de 6 gramas -, faz com que seja praticamente impossível, independentemente de eventuais saltos ou impactos mais violentos, os auriculares saírem da orelha. E esse era um dos nossos maiores problemas com outros modelos, que ao mínimo movimento brusco acabavam por sair-nos e, não raras vezes, obrigarem a um trabalho complexo de 'busca'. Com os FreeClip, esse problema simplesmente desapareceu!Corremos larguíssimos quilómetros com eles, a ritmos mais altos e mais baixos, aqui e ali tivemos de superar barreiras, e em nenhum momento os FreeClip nos saltarem do ouvido. Foi, acreditem, uma experiência libertadora.Esse facto foi, claramente, o mais positivo deste teste, mas não menos importante é também a qualidade do som que nos é entregue. E, neste caso, temos de dar uma nota bem positiva, ainda que não seja possível colocá-la lá no topo. Essencialmente pelo facto de, para ter esta capacidade leve e subtil, estes FreeClip não isolarem tão bem o som, o que faz com que, em ambientes mais ruidosos, este poder ficar algo perdido - mas não é nada de muito grave! É, no fundo, o preço a pagar pelo outro ponto (100%) positivo que apontámos - no final, já lá iremos ao preço.Além da qualidade de som, também nas chamadas temos uma experiência muito positiva, tanto a ouvir como na forma como a nossa voz é transmitida para o outro lado.De resto, a leveza que falámos há pouco - tal como a forma perfeita mas subtil que se encaixam na orelha - também faz com que, em certos momentos, praticamente nos esqueçámos de que os temos efetivamente ali colocados. É uma experiência muitíssimo curiosa, confessamos. Como também curiosa é a forma como, às primeiras vezes, as pessoas olham para as nossas orelhas por conta deste acessório com um formato peculiar.Apesar de aparentemente frágeis, os FreeClip aparentam ter uma boa resistência (são resistentes ao pó e a borrifos de água - fator IP54), e contam ainda com duas funcionalidades de contacto direto nos auriculares: play/pause e ainda passar para a música seguinte. Estes dois comandos podem ser configurados na aplicação da marca, que apenas peca pela impossibilidade de ajustarmos o som diretamente nos auriculares. Por outro lado, de notar que os dois auriculares são exatamente iguais, pelo que podemos utilizar em ambas as orelhas sem qualquer distinção.Relativamente a autonomia, a Huawei promete qualquer coisa como oito horas, algo que nos pareceu relativamente fiável tendo em conta o nosso período de utilização em teste. O carregamento, tal como nos outros modelos da marca, é feito através de uma caixa, que podemos ir carregando e garantindo que se vai mantendo ali à mão para nunca ficarmos sem a nossa música preferida.Disponíveis em duas cores (Lilás e Preto), os FreeClip estão à venda por 199,99 euros.