Huawei MatePad 11.5’’ promete tablet com desempenho superior

Já está à venda no nosso país o novo tablet da Huawei, o MatePad 11.5’’, um modelo que a marca chinesa garante ter desempenho de um computador portátil no corpo de um tablet. Munido de tecnologia de ponta a um preço competitivo, este novo modelo da Huawei surge destinado para estudantes e jovens profissionais. Mesmo a tempo da chegada do início do período escolar.Entre as características que se destacam estão o ecrã 3:2 de alta taxa de atualização, o software de escritório profissional e o sistema operativo HarmonyOS 3.1. Caracterizado por um design unibody, apresenta um ecrã FullView de 120 Hz2 e uma resolução de 2200 x 1440, para uma experiência de visualização imersiva. Graças ao processador potente e ao carregamento rápido, o utilizador poderá, segundo as palavras da marca, usufruir facilmente das capacidades de smart office e entretenimento.Com 6,85 mm de espessura e 499 gramas de peso, o dispositivo oferece uma portabilidade de realce, mas também um design unibody de alumínio, que lhe confere uma forma aerodinâmica e uma textura subtil, complementada pelo esquema de cores discreto em 'cinzento espacial'. A antena Cavity Slot Magnetic (CSM) traduz-se num desempenho do sinal WI-FI melhorado, ao mesmo tempo que preserva uma superfície lisa, para um design moderno e sofisticado.O Huawei MatePad 11.5" inclui um chipset de alto desempenho, com um processador de 4 nm e suporta Wi-Fi 6 2x2 MIMO dual-antenna e largura de banda de 160 MHz, para um maior desempenho em jogos. Além disso, vem equipado com uma bateria de 7700 mAh que, totalmente carregada, permite mais de 37 dias de autonomia em standby e suporta um carregamento rápido de 20W, para que o utilizador trabalhe, estude ou jogue sem preocupações.Com um preço de lançamento de 319,99 euros, o Huawei MatePad 11.5" está disponível até final de setembro com a Huawei M-Pencil (2.ª geração).