Huawei renova aposta com os novos Watch D e Watch GT3 Pro

De uma vez só, a Huawei apresentou esta quarta-feira várias novidades, com o destaque a ir para os dois novos relógios que mostram a aposta cada vez mais forte da marca chinesa neste segmento. Falamos do Huawei Watch GT 3 Pro e do Huawei Watch D, dois modelos com propósitos distintos, mas que apresentam atributos para deixar os concorrentes em sentido.O primeiro é o sucessor do Huawei Watch GT 2 Pro e surge, agora, com um design de luxo, um novo modo de treino profissional de mergulho livre e uma bateria de duração ainda superior. Disponível em duas versões - Titânio, com 46mm, e Cerâmica, com 43mm -, o Watch GT 3 conta com um novo design de interface, materiais de primeira qualidade, um grande ecrã ultra claro e uma vasta gama de mostradores. Altamente focado no apoio a um estilo de vida mais saudável, está equipado com a tecnologia de monitorização de dados TruSeen 5.0+, que permite uma medição precisa da frequência cardíaca, bem como a monitorização 24/7 do oxigénio no sangue (SpO2). Com um novo modo de treino profissional de mergulho livre, além de mais de 100 outros de desporto, promete proporcionar uma experiência de treino, verdadeiramente, espetacular e à medida de cada um. Em termos de preços, o Watch GT3 Pro varia entre os 399,99€ na sua versão mais básica (46mm em preto e couro cinzento), passando pelos 499,99€ da versão 43mm em couro branco, 519,99€ na versão 46mm de titânio e, por fim, os 619,99€ na versão 43mm em cerâmica branca.Quanto ao Watch D, nas palavras da marca é o primeiro relógio da Huawei que o pode ajudar a acompanhar a saúde do seu coração de forma mais precisa. Com apenas 40,9 gramas, o Watch D conta com uma mini bomba para medir a tensão arterial com precisão e é agora a nova escolha para os consumidores como companhia de monitorização e cuidados de saúde diários. Para além desta funcionalidade, o relógio dispõe ainda de múltiplos modos de treino e funções de monitorização da saúde. Este modelo, refira-se, estará disponível em Portugal até ao final do ano, ainda sem preço de lançamento definido.