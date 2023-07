Huawei Watch FIT Special Edition chega a Portugal

A Huawei fez chegar esta semana mais uma novidade ao mercado nacional, ao colocar no mercado o novo Huawei Watch FIT Special Edition (SE), um smartwatch pensado para jovens com um estilo de vida ativo, que procuram formas de simplificar o seu dia a dia. Já disponível na Huawei Store, este novo smartwatch apresenta-se com um design futurista e um corpo leve.À venda por 99,99€, e disponível em três cores (Preto, Rosa e Verde), o Huawei Watch FIT SE reúne uma grande variedade de modalidades desportivas e recursos de saúde e bem-estar, desde a gestão de parâmetros de saúde feminina à monitorização respiratória – funcionalidades comparáveis àquelas que geralmente estão disponíveis em relógios inteligentes de gamas superiores. Com uma estrutura de apenas 21 g e 10,7 mm de espessura, é tão leve como uma banda desportiva, sem pesar num dia a dia atarefado, contando com um visor AMOLED, com uma resolução de pixéis ultra nítida.Em termos de modos de treino, estão disponíveis mais de 100, que incluem transmissão da frequência cardíaca e que, com recurso a dispositivos de treino conectados, pode sincronizar o índice de frequência cardíaca, permitindo ao utilizador ter acesso a análises precisas em tempo real. Oferece suporte para 11 modos desportivos profissionais e 85 modos desportivos gratuitos, abrangendo desportos como futebol, basquetebol, remo, padel, ski e até e-sports. Além da frequência cardíaca, o dispositivo fornece dados básicos sobre o tempo, calorias e análises de treino. Este smartwatch tem o seu próprio algoritmo TruSport da Huawei, funcionando como um verdadeiro treinador pessoal, baseado em dados abrangentes. Tem a capacidade de avaliar de forma inteligente o índice de potência de corrida, a distância percorrida, a carga de treino, o consumo máximo de oxigênio, a pressão de treino aeróbico/anaeróbico e o tempo de recuperação do utilizador.De resto, tal como todos os recentes modelos deste segmento, permite a monitorização de parâmetros de saúde e bem-estar, contando com a tecnologia de frequência cardíaca Huawei TruSeen 5.0 e ao próprio algoritmo de rede neural de inteligência artificial da Huawei com componentes PPG (dados relativos à circulação sanguínea). As funcionalidades Huawei TruSleep 3.0 e TruRelax para gestão do sono e stress estão também presentes. Fornecem avaliações durante períodos cruciais de descanso e recomendações para melhorias. Através destas funcionalidades, o utilizador pode tirar partido de uma monitorização precisa do ritmo cardíaco, 24 horas por dia, para acompanhar as alterações da SpO2. Além disso, inclui uma função de monitorização do ciclo menstrual que permite às utilizadoras acompanhá-lo mais facilmente.