Huawei Watch GT 4: um smartwatch que é o melhor de dois mundos

Todas as opções de cores e braceletes disponíveis



Os dados de autonomia da bateria (confirmados no nosso teste)

Há muito que a Huawei passou a produzir smartwatches capazes de ombrear com relógios desportivos, aqueles totalmente dedicados à atividade física, de marcas como Garmin, Polar ou Coros. Perdem na especificidade (mas pouco!), ganham no aspeto mais formal. Tem sido sempre assim desde que há uns anos se começou a ver uma aposta mais forte. O Watch GT4 vem nesse seguimento e confirma a tendência: cada vez melhor.Há várias opções de escolha quanto a cores e braceletes, mas a versão que nos chegou terá sido se calhar a pior para espremer as características desportivas, pois fizeram-nos chegar a versão cinzenta, com bracelete em aço cinza. Uma opção incrível para termos um relógio 2 em 1, mas não tão boa para correr e captar as métricas de forma mais precisa, nomeadamente o batimento cardíaco. É certo que temos a opção de encurtar ou aumentar o ajuste (temos a possibilidade de remover ou acrescentar 'ranhuras'), mas a sensação nunca será a mesma de ter uma bracelete em malha ou fluoroelastómero.Ainda assim, tirando esse pormenor, tudo o resto é claramente de realçar. Em especial aquilo que normalmente nos traz aqui, que é a avaliação das características desportivas. O detalhe e qualidade da captura do sinal de GPS está cada vez melhor e mais rápido - conta com GNSS de banda dupla de cinco sistemas -, mesmo quando corremos por entre prédios ou junto a pontes. Há sempre algum tipo de falha, mas é algo perfeitamente normal neste tipo de produtos.Como habitual, temos um sem-fim de modos de treinos, com novos desportos como futebol, basquetebol ou padel disponíveis. Por aqui apenas testámos corrida e ginásio e ficamos sempre agradados. Continuamos a gostar bastante da função de treino de pista - muitíssimo fiável em termos de captura -, mas seguimos a sentir falta da possibilidade de mudarmos a nossa linha a meio do treino. Como outros modelos da marca, permite utilização debaixo de água e tem resistência 5 ATM, até 50 metros.Em relação ao peso, o Huawei Watch GT4 é bem mais leve do que o Ultimate (um relógio relativamente similar na questão estética) e ligeiramente mais leve do que o GT 3 Pro. Em termos de dimensões, este novo relógio da marca chinesa conta com duas opções: 46mm ou 42mm (que no caso são 41 e qualquer coisa). Relativamente ao ecrã, continuamos a ter um mostrador a cores AMOLED, disponível em versão 1,43 polegas (46mm) e 1,32 polegadas (42mm). A qualidade da imagem e das cores mantém o padrão daquilo que temos visto na marca.E se a qualidade da imagem se mantém fiel ao habitual, outro dado que não muda é aquilo que para nós continua a distinguir os smartwatches da Huawei dos demais: a autonomia da bateria. Com uso diário, com treinos diários em preparação para maratona, o relógio andou sempre perto dos 7 dias de autonomia, o que nos parece muitíssimo bom para um relógio deste género.Em relação a outras funcionalidades, este novo relógio apresenta aquilo que já temos habituados a ver nos relógios Huawei - monitorização do sono, da frequência cardíaca, etc -, mas acrescenta outras funções de relevo do ponto de vista da saúde, como uma melhor análise da respiração durante o sono, mas especialmente um novo interface de movimento. Intitulada de Stay Fit, esta ferramenta cria vários anéis de atividade e permite manter um controlo tanto das calorias gastas como as consumidas (para inserir os valores, teremos e recorrer à aplicação da marca).Há, claro, muitas características a destacar do ponto de vista do smartwatch, como os inúmeros mostradores (a Huawei fala em mais de 25 mil), o que nos permite personalizar o relógio de forma quase infinita. Permite igualmente receber notificações de mensagens, atender e fazer chamadas, tanto com o microfone integrado com auriculares BlueTooth.Relativamente a preços e disponibilidade, a versão 46mm surge em quatro opções (preto, castanho, cinzento e verde), ao passo que a 42mm está disponível em branco, prateado e dourado. As versões mais baratas começam nos 269 euros e as mais caras chegam aos 399€.