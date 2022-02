"Impossible Is Nothing": adidas lança o seu maior compromisso para com as mulheres

Com o início de um grande ano em termos desportivos, a adidas continua a sua história 'Impossible Is Nothing', com o anúncio do seu maior compromisso para com as mulheres. Impulsionada pela crença de que o desporto tem o poder de mudar vidas, a marca apoiará quem está a quebrar barreiras e a impulsionar a equidade de género, dentro e fora do campo de jogo.Uma iniciativa que foi explicada por Vicky Free, Head of Global Marketing da adidas: "Nesta primavera, continuamos a usar a nossa atitude de marca – Impossible is Nothing – para unir uma comunidade forte, diversificada e poderosa de mulheres atletas que estão a mudar o jogo. Vemos o seu poder, celebramos as possibilidades que veem, compartilhamos o otimismo com que aproveitam as oportunidades. Este é o nosso apelo a todas as mulheres: continuem a tornar o impossível, possível todos os dias. A adidas continuará a ser a sua aliada, comprometida em apoiar este movimento através da inovação dos nossos produtos, parcerias e em todas as dimensões do desporto."O compromisso, lançado juntamente com o capítulo mais recente da campanha Impossible Is Nothing da marca, tem três focos principais:: 2022 prevê um grande investimento em inovação de produtos focados nas mulheres para reconhecer e atender às necessidades específicas das mulheres no desporto. Em dezembro, a marca lançou o Ultraboost 22, desenvolvido para abordar as diferenças entre a altura do peito do pé masculino e feminino, a anatomia do calcanhar e as tendências do ciclo da marcha; e continuará a lançar inovações ao longo do ano – começando com uma abordagem completamente nova para sutiãs desportivos.: a adidas é uma orgulhosa parceira de muitos anos de alguns dos melhores atletas, equipas e criadores do mundo. Nesta temporada, a marca irá celebrá-los e elevá-los em torno dos momentos mais significativos da cultura desportiva, desde Grand Slams de ténis, torneios de basquete, desportos de inverno, além de expandir seu patrocínio a grandes ligas e torneios - incluindo a UEFA Women's Champions League e Euro Feminino 2022.: O lançamento e extensão de programas de base de longa duração vai focar-se em incentivar e manter mulheres e raparigas no desporto. Inclui o lançamento da nova Breaking Barriers Academy na Europa, para ajudar a impulsionar mudanças sistémicas, fornecendo recursos de aprendizagem de igualdade de género a todos os clubes de desporto, treinadores e atletas; continuidade das parcerias com o Black Women's Player Collective e Common Goal; e apoiando a próxima geração de estrelas da WNBA por meio do programa adidas Legacy.Como parte desse compromisso, a campanha 'Impossible Is Nothing' desta temporada compartilha as histórias de mulheres que tornaram o impossível possível, com o objetivo de inspirar outras a fazerem o mesmo. A série de filmes I'mPossible será lançada a 14 de fevereiro em adidas.pt/impossibleisnothing e contará com a jogadora de vólei Tifanny Abreu; jogadora de basquete, Asma Elbadawi; modelo, Ellie Goldstein; atriz, HoYeon; runner, Fátima Ibrahimi; skater, Momiji Nishiya e professora de ioga, Jessamyn Stanley.