Mesmo a tempo do Natal: Huawei inova com auriculares no formato open-ear

Num ano no qual apresentou no mercado várias novidades, a Huawei acaba de anunciar mais um grande lançamento, com a chegada dos FreeClip, os primeiros auriculares True Wireless Stereo (TWS) open-ear da marca. Com tecnologia de última geração, destacam-se pelo formato inovador, que se assemelha a um ear cuff, pela tecnologia de reconhecimento inteligente do ouvido, bem como pelas capacidades de áudio. O novo produto da marca foi apresentado no Dubai, num evento que teve como mote ‘Creation of Beauty’.Inspirados no conceito ‘Moda na Vanguarda’, os HUAWEI FreeClip foram concebidos para serem leves, confortáveis e resistentes, estão disponíveis em duas cores – preto e roxo –, e cada auricular pesa apenas 5,6g. Além disso, quando utilizado o estojo de carregamento, oferecem até 36 horas de utilização (suportam ainda a funcionalidade de carregamento rápido, que possibilita 3 horas de autonomia com apenas 10 minutos de carregamento). Estas características tornam os HUAWEI FreeClip num dispositivo a ter em conta para quem procura uma alternativa versátil aos auriculares convencionais.Desenvolvidos para satisfazer as necessidades de quem quer ter uma experiência de áudio que reunisse as vantagens dos auriculares in-ear sem fios, mas que lhes permitisse estar em sintonia com o que os rodeia, sem descurar o conforto, a qualidade de som e a estética, os novos FreeClip apresentam-se também como uma boa opção para quem pratica desportos ao ar livre com frequência ou está constantemente a alternar entre chamadas online e conversas no escritório.Este novo modelo está à venda no nosso país desde esta terça-feira, por 199 euros e com a oferta de uma HUAWEI Band 8.