New Balance apresenta a coleção Pride 2021 com o mote "Everybody's Welcome"

A New Balance lançou recentemente a coleção "Everybody's Welcome", tendo como propósito comemorar e dar destaque ao Dia Internacional do Orgulho LGBTI 2021. Para lá da coleção especial de calçado e roupa, na campanha está incluída ainda uma curta-metragem dedicada a contar a história da Front Runners New York Pride Run e a continuação do apoio à GLSEN no programa Changing the Game.





No âmbito do apoio à GLSEN, uma organização com sede nos Estados Unidos focada em defender as questões LGBTI + e com o objetivo de criar ambientes escolares mais seguros para jovens e alunos LGBTI+ do ensino básico até ao secundário, está prevista a doação de 100 mil dólares ao longo de dois anos para apoiar diretamente o programa "Changing the Game", que está a ser redesenhado e relançado para criar espaços seguros em vestiários."Como uma marca global que enfatiza a importância da diversidade e inclusão, a New Balance tem o orgulho de celebrar a comunidade LGBTI+ em todo o mundo e facilitar a participação no atletismo. Defendemos a igualdade no acesso ao desporto para todos", referiu Jeff McAdams, VP of Global Marketing da marca.Esta coleção é composta por duas t-shirts com grafismo, um calção, um casaco e uma camisola de cavas. Para além da roupa, a coleção é composta pelas sapatilhas Fresh Foam Tempo, o clássico 5740 e umas sandálias. A coleção será lançada globalmente hoje em www.newbalance.com.