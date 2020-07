New Balance lança sapatilhas dedicadas ao FC Porto

Marca que 'veste' a equipa de futebol do FC Porto, a New Balance lançou esta semana um modelo de sapatilhas lifestyle dedicado aos dragões. À venda por 95 euros no site oficial da marca e também dos dragões, o modelo Nação Porto - NB 997H utiliza naturalmente o azul como cor principal, contando igualmente com um amarelo limão em alguns pormenores. A língua apresenta o símbolo do FC Porto e no interior surge igualmente a expressão 'Nação Porto'.