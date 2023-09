Puma lança coleção especial com o Instituto Neymar Jr.

A PUMA reforçou esta semana a sua ligação a Neymar, ao lançar uma coleção especial em parceria com o Instituto Neymar Jr., um centro comunitário fundado pelo avançado brasileiro do Al Hilal para apoiar jovens carentes no seu antigo bairro da Praia Grande, próximo de Santos.

Para esta coleção de edição especial que inclui as chuteiras FUTURE INJR, a Puma colaborou com as crianças do Instituto Neymar para criar desenhos inspirados no ídolo brasileiro e celebrar Neymar Jr. As crianças desenharam o que "Neymar significa para elas" e como as inspirou, e os seus trabalhos foram utilizados pela PUMA na criação do design final.

As crianças que participam da campanha são as que desenvolveram os desenhos para os designs finais, sendo que o intervalo de tempo entre os desenhos originais e o lançamento da coleção finalizada foi de cerca de 18 meses. As crianças também foram convidadas a escrever os seus nomes, que estarão na palmilha das chuteiras e na parte de trás da gola da t-shirt desta coleção.

"O Instituto é muito especial para mim. Desde a sua inauguração em 2014 que temos conseguido apoiar crianças carenciadas e as suas famílias através do desporto, da educação e da saúde. O Instituto é um local onde as crianças podem ir depois da escola para aprender competências extra que irão contribuir para moldar o seu futuro. Tenho muito orgulho da equipa que trabalha neste local incrível e do impacto que causamos na comunidade, alcançando mais de 10 mil pessoas. Poder trabalhar com algumas das crianças nesta coleção foi, para mim, um momento maravilhoso e espero que fiquem orgulhosos quando eu entrar em campo com as chuteiras que desenharam", disse Neymar Jr.

As chuteiras foram projetadas com uma parte superior adaptável FUZIONFIT360 que combina malha dupla, malha elástica e PWRTAPE para tração do pé num ajuste confortável e de suporte, para movimentos com a bola, com ou sem atacadores. As texturas 3D projetadas nas principais zonas de contacto são otimizadas para melhorar a aderência e o controlo da bola, enquanto a sola Dynamic Motion System de dupla densidade aumenta a estabilidade, agilidade e tração.

Como um passo em direção a um futuro melhor, as chuteiras FUTURE INJR são produzidas com menos de 20% de materiais reciclados.

A coleção de artigos desenhados pelas crianças do Instituto Neymar Jr., disponível a partir de 7 de setembro, nas lojas PUMA e online em PUMA.com, inclui tops e camisolas para treino, calças, calções, hoodies, t-shirts de algodão, mochilas, bonés, caneleiras e bolas de futebol Neymar Jr., em vários tamanhos para adulto e criança.