Red Bull lança nova Winter Edition

A Red Bull já tinha criado a tradição de lançar um sabor especial para os meses de verão e agora, como grande novidade, anuncia também uma edição especial, pelo segundo ano, para aquele período normalmente mais fresco do ano. Trata-se da Red Bull Winter Edition, que já chegou ao nosso país com o sabor Pera-canela.Uma mistura inusitada, especialmente ao adicioná-la ao sabor característico do Red Bull, que surge numa lata de tom magenta e promete conquistar até os fãs mais céticos. Este novo sabor, que mantém as propriedades funcionais de Red Bull Energy Drink, junta-se à Red Bull Apricot Edition (Alperce e Morango), Yellow Edition (Tropical), Purple Edition Sugarfree (Açaí) e Red Edition (Melancia) - cinco opções disponíveis no mercado português, em paralelo com as clássicas Red Bull Energy Drink e Red Bull Sugar Free.